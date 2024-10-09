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Дженоа Малиновского может усилиться скандальным форвардом

Марио Балотелли может вернуться в Серию А.
Сегодня, 15:16
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Итальянская Дженоа планирует усилить линию атаки, обратившись к рынку свободных агентов.

Как сообщает La Reppublica, "грифоны" ведут переговоры с Марио Балотелли. Форвард появился в планах генуэзцев после травмы португальца Витиньи.

Отмечается, что Марио провел разговор с тренером команды Альберто Джилардино, обсудив возможный переход.

Дженоа предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны Торино, которое хочет заменить травмированного до конца сезона Дувана Запату.

Последним клубом Марио была Адана Демирспор, за которую он отыграл 16 матчей, забил 7 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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