Дженоа Малиновского может усилиться скандальным форвардом
Марио Балотелли может вернуться в Серию А.
Итальянская Дженоа планирует усилить линию атаки, обратившись к рынку свободных агентов.
Как сообщает La Reppublica, "грифоны" ведут переговоры с Марио Балотелли. Форвард появился в планах генуэзцев после травмы португальца Витиньи.
Отмечается, что Марио провел разговор с тренером команды Альберто Джилардино, обсудив возможный переход.
Дженоа предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны Торино, которое хочет заменить травмированного до конца сезона Дувана Запату.
Последним клубом Марио была Адана Демирспор, за которую он отыграл 16 матчей, забил 7 мяч и отдал 1 голевую передачу.
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