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Балотелли может вернуться в Серию А

Итальянец вошел в шорт-лист Торино.
Сегодня, 18:16
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Итальянский форвард Марио Балотелли может снова поиграть в Серии А, утверждает La Stampa.

Накануне форвард Торино Дуван Сапата выбыл из повреждения крестов, а потому команде срочно нужен новый форвард.

Один из вариантов - Марио Балотелли, который уже несколько месяцев пребывает в статусе сваободного агента.

Последним клубом итальянца был Адана Демирспор, за который футболист провел 16 матчей, забив 7 голов и отдав 1 ассист.

Издание отмечает, что также в шорт-лист Торино входят Виссам Бен-Йеддер, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Исаак Саксесс.

Ранее также сообщалось, что Милан ввел свою легенду в Зал славы.

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