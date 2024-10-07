Балотелли может вернуться в Серию А
Итальянец вошел в шорт-лист Торино.
Итальянский форвард Марио Балотелли может снова поиграть в Серии А, утверждает La Stampa.
Накануне форвард Торино Дуван Сапата выбыл из повреждения крестов, а потому команде срочно нужен новый форвард.
Один из вариантов - Марио Балотелли, который уже несколько месяцев пребывает в статусе сваободного агента.
Последним клубом итальянца был Адана Демирспор, за который футболист провел 16 матчей, забив 7 голов и отдав 1 ассист.
Издание отмечает, что также в шорт-лист Торино входят Виссам Бен-Йеддер, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Исаак Саксесс.
Ранее также сообщалось, что Милан ввел свою легенду в Зал славы.
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