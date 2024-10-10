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"Столько матчей, столько очков": Моуринью поздравил Рафаэля Надаля с завершением карьеры

"Особенный" выразил свое почтение одному из величайших теннисистов в истории.
Сегодня, 19:52
Жозе Моуринью и Рафаэль Надаль / Getty Images
Жозе Моуринью и Рафаэль Надаль / Getty Images

В четверг, 10 октября, еще один великий теннисист объявил о завершении карьеры.

Спустя два года после ухода Роджера Федерера о таком же решении сообщил и его многолетний соперник, ставший впоследствии другом, Рафаэль Надаль.

Одним из тех, кто отреагировал на эту новость, стал Жозе Моуринью. Португальский наставник Фенербахче опубликовал пост в Instagram, в котором он обратился к 38-летнему испанцу.

"Я сыграл с тобой столько игр, я сражался с тобой за столько очков и столько побед. Я буду скучать по тебе, легенда. Мои поздравления за такую удивительную историю", - написал Жозе.

Раафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. За это время он выиграл 1080 матчей, проиграв 227.

На его счету 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 кубков победителя Ролан Гаррос, и два одиночных "золота" Олимпиады в Пекине-2008 и Рио-де-Жанейро-2016.

Испанец также выиграл рекордные 63 турнира ATP на грунтовых кортах, а потому неудивительно, что его прозвали "Королем грунта".

Напомним, что не так давно Жозе Моуринью заработал самую неординардную желтую карточку в своей карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль Жозе Моуринью

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