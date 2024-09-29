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Моуринью заработал самую необычную желтую карточку в своей карьере

Классический Жозе, который явно повеселил болельщиков.
Вчера, 22:55
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Фенербахче добыл выездную победу над Антальяспором (2:0) в седьмом туре турецкой Суперлиги.

Но результат стал не единственной причиной, почему об этом матче нужно говорить. Поводом для этого стал Жозе Моуринью.

На 77-й минуте при счете 1:0 в пользу "желтых канареек" VAR отменил гол в исполнении Эдина Джека якобы из-за офсайда.

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Однако повтор указал на то, что судьи на VAR смогли допустить ошибку, так как 38-летний босниец был в правильном положении.

Это решил доказать Моуринью, поставив ноутбук с нужным стоп-кадром прямо перед телекамерой, что сразу же попало в трансляцию.

Об этом сообщили арбитру, который поспешил предъявить предупреждение португальскому наставнику.

Эта ошибка VAR все равно не помешала Фенербахче увеличить свое преимущество. Спустя несколько минут соперник отметился автоголом, который поставил точку в матче.

После семи туров команда Моуринью идет второй, отставая от лидера в лице Галатасарая на три балла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче Жозе Моуринью

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