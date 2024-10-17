iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус работает над разрывом контракта с Погба

"Бьянконери" не желают продолжать сотрудничество с французом.
Сегодня, 17:59
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Туринский Ювентус определился с будущим Поля Погба.

Как сообщает Николо Скира, «зебры» начали процесс досрочного разрыва контракта с французским полузащитником.

Официально о прекращении сотрудничества с Полем может быть объявлено в ближайшие недели.

Отметим, что француз сможет вернуться на поле в марте после сокращения своей дисквалификации

Напомним, ранее сообщалось, что Погба готов отказаться от части зарплаты, чтобы сыграть за Ювентус.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус погба

Статьи по теме

Погба: Я готов отказаться от части денег, чтобы снова сыграть хотя бы одну минуту за Ювентус Погба: Я готов отказаться от части денег, чтобы снова сыграть хотя бы одну минуту за Ювентус
Ювентус рассматривает вероятность продажи своего главного бомбардира Ювентус рассматривает вероятность продажи своего главного бомбардира
Итальянский гранд намерен укрепить атаку в январе Итальянский гранд намерен укрепить атаку в январе
Озвучены даты и место проведения матчей Суперкубка Италии-2024/25 Озвучены даты и место проведения матчей Суперкубка Италии-2024/25
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:34
Тренер Эвертона высказался о готовности Миколенко к следующему матчу
Европа20:03
Гендиректор Байера отверг возможность продажи Вирца в Баварию
Формула 119:58
В 2025 году пилоты Формулы-1 останутся без дополнительного очка
Европа19:40
Лукаку - о выступлении на ЧМ-2022: Целую неделю плакал каждый день
Европа19:31
Женская сборная Украины по футзалу «уничтожила» Северную Ирландию в квалификации на чемпионат мира
Европа18:57
Барселона интересуется рядом игроков, которые станут свободными агентами летом
Формула 118:55
Ферстаппен: На месте Пиастри никогда бы не согласился на роль второго номера
Европа18:33
Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024
Европа18:20
Хавбек сборной Испании заинтересовал ряд крупных клубов
Европа17:59
Ювентус работает над разрывом контракта с Погба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK