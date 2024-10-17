Ювентус работает над разрывом контракта с Погба
"Бьянконери" не желают продолжать сотрудничество с французом.
Туринский Ювентус определился с будущим Поля Погба.
Как сообщает Николо Скира, «зебры» начали процесс досрочного разрыва контракта с французским полузащитником.
Официально о прекращении сотрудничества с Полем может быть объявлено в ближайшие недели.
Отметим, что француз сможет вернуться на поле в марте после сокращения своей дисквалификации
Напомним, ранее сообщалось, что Погба готов отказаться от части зарплаты, чтобы сыграть за Ювентус.
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