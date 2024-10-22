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Три французских клуба стали жертвами схемы с фальшивыми инвестициями в криптовалюту и бриллианты

В городе Нанси уже начат судебный процесс по этому делу.
Сегодня, 18:55
Анже и Тулуза два из этих клубов / Getty Images
Анже и Тулуза два из этих клубов / Getty Images

Два коллектива элитного французского дивизиона Анже и Тулуза, а также Сошо, которое играет в третьем дивизионе, стали жертвами мошенников.

Как сообщает The Local France, клубы попали в мошенническую схему с фальшивыми инвестициями в криптовалюту и бриллианты. В общем, жертвами стало более тысячи человек, а убытки составили около 28 миллионов евро.

Подсудимые, в возрасте от 28 до 73 лет, обвиняются в том, что несколько лет назад они руководили веб-сайтами, где предлагали фальшивые возможности инвестиций.

Также они обвиняются в выманивании суммы размером в 60 тысяч евро у уже упомянутых Анже, Тулузы и Сошо. Эти клубы были не единственными, которых пытались обмануть, есть еще 10 неназванных коллективов, с которыми схему провернуть не удалось.

С Анже, Тулузы и Сошо выманили деньги, представляясь агентами их игроков и сообщая, что кто-то из их футболистов сменил банковские счета, поэтому, теперь нужно перечислять зарплату на новый счет, реквизиты которых предоставляли фейковые представители спортсменов.

В общем, в этом деле замешаны 22 подозреваемых. 12 из них подозревают в преступном сговоре, еще 10 в мошенничестве, совершенном в составе бандитской группировки.

Напомним, ранее стало известно о еще одной мошеннической схеме с криптовалютами. В этом деле фигурантами может стать ряд известных футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция мошенничество

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