Мареска повторил риторику тен Хага, объясняя, почему не играет Санчо

Как в этот раз футболист воспримет подобные слова своего тренера?

Главный тренер Челси Энцо Мареска в преддверии матча Кубка лиги против Ньюкасла поучаствовал в пресс-конференции.

Итальянского наставника спросили, почему в последних двух играх не участвовал Джейдон Санчо.

"То, что он не играл в последних двух матчах, это было тактическое решение. Не более того", - приводит слова тренера Фабрицио Романо.

"С тех пор, как он присоединился к нам, Санчо хорошо справляется. Игроки не могут поддерживать один и тот же уровень на протяжении всего сезона. Он сыграет во многих матчах, он должен продолжать упорно работать".

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Интересно, что подобную риторику в отношении Санчо в прошлом сезоне использовал уже бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг.

После слов нидерландца 24-летний вингер опубликовал заявление, в котором опроверг слова наставника. После этого Джейдон больше не играл за МЮ в официальных матчах, отправившись зимой в аренду в Боруссию Дортмунд.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что матч 1/8 финала Кубка лиги между Ньюкаслом и Челси состоится в среду, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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