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Ла Лига перенесла следующий матч Реала

Непогода в Испании унесла десятки жизней.
Вчера, 22:35
Последствия непогоды в Валенсии / Getty Images
Последствия непогоды в Валенсии / Getty Images

Ла Лига официально объявила о переносе ряда игр 12-го тура.

Напомним, что на востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате которых многие регионы оказались затопленными.

Также на текущий момент известно, что 70 человек стали жертвами природного катаклизма.

Среди прочего, 2 ноября мадридский Реал должен был играть в гостях у Валенсии, этот матч также был перенесен.

С окончательной датой Федерация футбола Испании определится позднее. А все оставшиеся матчи 12-го тура будут начаты с минуты молчания.

Ранее также голливудская звезда раскритиковал Реал.

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