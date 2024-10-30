Ла Лига перенесла следующий матч Реала

Ла Лига официально объявила о переносе ряда игр 12-го тура.

Напомним, что на востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате которых многие регионы оказались затопленными.

Также на текущий момент известно, что 70 человек стали жертвами природного катаклизма.

Среди прочего, 2 ноября мадридский Реал должен был играть в гостях у Валенсии, этот матч также был перенесен.

С окончательной датой Федерация футбола Испании определится позднее. А все оставшиеся матчи 12-го тура будут начаты с минуты молчания.

Ранее также голливудская звезда раскритиковал Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!