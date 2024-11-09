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Бавария тяжело выиграла, у Байера украли победу, а Боруссия вообще уступила

Гранды германского футбола провели очередные матчи чемпионата.
Сегодня, 18:31
Getty Images
Getty Images

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Германии по футболу, в рамках которого дортмундская Боруссия на выезде уступила Майнцу, а мюнхенская Бавария в не самом простом матче переиграла Санкт-Паули.

В середине первого тайма матча Майнц – Боруссия Д произошел ключевой эпизод, когда Эмре Джан получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве на целый час игрового времени.

Майнц долго не тянул и уже через 10 минут вышел вперед, а перед перерывом забил второй раз, хотя между этими голами отличился и форвард "шмелей" Серу Гирасси. На старте второго тайма хозяева забили еще и третий гол, что фактически убило интригу в этом матче.

Майнц - Боруссия Д 3:1
Голы: Ли Дже Сон, 36, Буркгард, 45+3, Небель, 54 – Гирасси, 40
Удаление: Джан, 27

В свою очередь Бавария в выездном матче открыла счет на 22-й минуте усилиями Джамала Мусиалы. В дальнейшем андердоги этого поединка очень хорошо справлялись в обороне, особенно не давая возможностей Гарри Кейну, впервые пробившему по воротам только ближе к концу поединка.

Моментов в этом поединке было очень мало со стороны обеих команд, а потому в итоге и получился минимальный счет.

Санкт-Паули - Бавария 0:1
Гол: Мусиала, 22

Действующие чемпионы Германии на выезде встречались с Бохуом и уже на 18-й минуте вышли вперед после гола Патрика Шика.

Развить свой успех леверкузенцы не смогли, хотя и имели преимущество во владении мячом, но не в количестве моментов. В конце встречи Бохум вообще шокировал команду Хаби Алонсо, когда сравнял счет. В третий раз Байер не смог победить в Бундеслиге.

Бохум – Байер 1:1
Голы: Мийоси, 87 - Шик, 18

После этих матчей Бавария продолжает лидировать в турнирной таблице, Байер не смог обойти Айнтрахт и идет четвертым, а вот Боруссия уже седьмая.

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