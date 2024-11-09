Брентфорд обыграл Борнмут, Эвертон не сумел справиться с Вест Хэмом

Все украинцы, кроме Забарного, получили свои очки.

В субботу, 9 ноября,Брентфорд принимал дома Борнмут в рамках 11-го тура АПЛ.

В первые 15 минут гости имели несколько отличных шансов забить и в итоге Эванилсон все же открыл счет. Однако уже через 10 минут Брентфорд отыгрался голом Виссы.

До конца первого тайма хозяева просто контролировали мяч и не стремились срочно забить гол. За что поплатились сразу со стартом второго тайма - Клюйверт снова вывел Борнмут вперед.

И снова хозяева мгновенно отыгрались, Дамсгор записал на свой счет гол. После этого Брентфорд не стал запираться на своей половине поля и пошел вперед, и сразу же забил третий, и как оказалось, победный мяч.

Илья Забарный провел на поле весь матч, а Егор Ярмолюк вышел лишь на 80й минуте.

Статистика матча Брентфорд - Борнмут 11-го тура АПЛ

Брентфорд - Борнмут 3:2

Голы: Висса, 27, 58, Дамсгор, 50 - Эванилсон, 17, Клюйверт, 49

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 2.71

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 12 - 16

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 6 - 4

Также в соседнем поединке Вест Хэм принимал дома Эвертон.

Этот матч, к сожалению, был не таким результативным. Первых опасных моментов зрителям пришлось ждать до самого конца тайма, Пикфорд сделал два отличных сейва, отразив удары Боуэна и Антонио.

Во втором тайме англичанину вновь пришлось спасать свою команду, а вот у Эвертона в атаке не получалось ровным счетом ничего. Так что стараниями Пикфорда команды расписали безголевую ничью.

Статистика матча Вест Хэм - Эвертон 11-го тура АПЛ

Вест Хэм - Эвертон 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.95

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 11 - 18

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 7 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!