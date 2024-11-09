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Брентфорд обыграл Борнмут, Эвертон не сумел справиться с Вест Хэмом

Все украинцы, кроме Забарного, получили свои очки.
Сегодня, 18:59
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 9 ноября,Брентфорд принимал дома Борнмут в рамках 11-го тура АПЛ.

В первые 15 минут гости имели несколько отличных шансов забить и в итоге Эванилсон все же открыл счет. Однако уже через 10 минут Брентфорд отыгрался голом Виссы.

До конца первого тайма хозяева просто контролировали мяч и не стремились срочно забить гол. За что поплатились сразу со стартом второго тайма - Клюйверт снова вывел Борнмут вперед.

И снова хозяева мгновенно отыгрались, Дамсгор записал на свой счет гол. После этого Брентфорд не стал запираться на своей половине поля и пошел вперед, и сразу же забил третий, и как оказалось, победный мяч.

Илья Забарный провел на поле весь матч, а Егор Ярмолюк вышел лишь на 80й минуте.

Статистика матча Брентфорд - Борнмут 11-го тура АПЛ

Брентфорд - Борнмут 3:2
Голы: Висса, 27, 58, Дамсгор, 50 - Эванилсон, 17, Клюйверт, 49

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 2.71
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 6 - 4

Также в соседнем поединке Вест Хэм принимал дома Эвертон.

Этот матч, к сожалению, был не таким результативным. Первых опасных моментов зрителям пришлось ждать до самого конца тайма, Пикфорд сделал два отличных сейва, отразив удары Боуэна и Антонио.

Во втором тайме англичанину вновь пришлось спасать свою команду, а вот у Эвертона в атаке не получалось ровным счетом ничего. Так что стараниями Пикфорда команды расписали безголевую ничью.

Статистика матча Вест Хэм - Эвертон 11-го тура АПЛ

Вест Хэм - Эвертон 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.95
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 11 - 18
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 7 - 6

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