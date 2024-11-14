Клаудио Раньери – новый главный тренер Довбика в Роме

Итальянская ома назначила нового главного тренера, которым стал опытный Клаудио Раньери, об этом сообщила пресс-служба клуба.

73-летний специалист вернулся к работе после небольшого отдыха в несколько месяцев. Предыдущим местом работы тренера был Кальяри, в котором он работал два предыдущих сезона.

Для Раньери это уже третий приход в Рому. Ранее он работал с "волками" с 2009 по 2011 годы и в концовке сезона 2018/19. Суммарно в качестве наставника в Роме он провел 96 поединков.

Также стоит отметить, что Клаудио Ранье является уроженцем Рима и питомцем Ромы, в которой начинал свою профессиональную карьеру футболиста.

Напомним, что Раньери станет уже третьим наставником в Роме для украинца Артема Довбика, перебравшегося в команду только летом. Несколько дней назад римляне уволили Ивана Юрича.

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