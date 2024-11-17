Легионер клуба УПЛ: Уровень этого чемпионата очень сильный

Легионер криворожского Кривбасса Ноа Ндомбази высказался об уровне УПЛ.

По словам французского нападающего, украинский чемпионат очень похож на швейцарский, поскольку в обеих лигах делают ставку на физическую силу.

«Я счастлив, что имел возможность сыграть за Кривбасс, поэтому чувствую себя мотивированным сейчас. Надеюсь, что я буду продолжать раскрываться в профессиональном плане в Кривбассе, становиться лучше, как футболист. Уровень УПЛ очень сильный, поэтому буду много работать, чтобы быть на уровне. Могу сравнить украинский чемпионат со швейцарским. Ведь в обоих делают акцент на физические качества футболистов и работают над тактической составляющей игры».

Ндомбази также поблагодарил партнеров и работников клуба за помощь в адаптации.

«Хочу поблагодарить товарищей по команде, тренерский штаб и работников Клуба за этот теплый прием, который они мне устроили. Конечно, надо было привыкнуть к людям и городу, ведь он действительно отличается от моей Родины. Но сейчас я чувствую себя частью большой красно-белой семьи Кривбасс, чему бесконечно рад. Сейчас я живу на базе Клуба, где созданы очень комфортные условия», - сказал форвард криворожан.

Ноа перешел в стан Кривбасса на правах свободного агента в сентябре этого года.

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