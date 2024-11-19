Сыч дебютировал за сборную Украины

Защитник Руха заменил Ефима Коноплю в матче против Албании.

В рамках 6-го тура Лиги наций Албания встречается с Украиной.

По ходу второго тайма встречи в составе «желто-голубых» дебютировал Алексей Сыч.

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Защитник львовского Руха вышел на поле вместе с Артемом Довбыком на 76-ой минуте. Сыч заменил Ефима Коноплю, а Довбик Романа Яремчука.

На момент написания новости продолжается второй тайм. Украина побеждает со счетом 1:2.

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