Вундеркинд Арсенала повторил достижение одной из легенд клуба

Итан Нванери стал лишь вторым игроком, которому это удалось.

В рамках 12-го тура АПЛ Арсенал разгромил Ноттингем Форест.

Автором одного из голов стал Итан Нванери, который повторил достижение Сеска Фабрегаса, установленное 20 лет назад.

Нванери стал вторым игроком лондонского клуба, забившим в возрасте 17 лет в АПЛ и вторым самым молодым футболистом «канониров», забивавшим в эпоху АПЛ соответственно. Итан забил свой мяч в возрасте 17 лет и 247 дней, а Фабрегас делал это в 17 лет и 113 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник Арсенала перенес операцию.

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