"У нас тоже есть качество": Тренер Виктории оценил шансы на победу над Динамо

В рамках Лиги Европы Динамо встретится с Викторией Пльзень.

Наставник чешского клуба Мирослав Коубек высказался о шансах своих подопечных победить украинскую команду.

По словам местного специалиста, в данном противостоянии возможен любой сценарий.

Читай также: Шовковский выделил сильные стороны Виктории

"Мы играем на выезде, что всегда сложнее, и мы играем против качественной команды. Конечно, мы знаем, что тоже имеем качество, а в таком случае я говорю, что шансы 50 на 50", - цитирует Мирослава корреспондент издания Football.ua

Матч между Динамо и Викторией состоится завтра, 28 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!