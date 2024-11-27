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"У нас тоже есть качество": Тренер Виктории оценил шансы на победу над Динамо

Мирослав Коубек высказался о грядущем поединке.
Сегодня, 21:24
Мирослав Коубек / Getty Images
Мирослав Коубек / Getty Images

В рамках Лиги Европы Динамо встретится с Викторией Пльзень.

Наставник чешского клуба Мирослав Коубек высказался о шансах своих подопечных победить украинскую команду.

По словам местного специалиста, в данном противостоянии возможен любой сценарий.

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"Мы играем на выезде, что всегда сложнее, и мы играем против качественной команды. Конечно, мы знаем, что тоже имеем качество, а в таком случае я говорю, что шансы 50 на 50", - цитирует Мирослава корреспондент издания Football.ua

Матч между Динамо и Викторией состоится завтра, 28 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо виктория

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