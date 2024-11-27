Шовковский выделил сильные стороны Виктории

В рамках основного этапа Лиги Европы Динамо сыграет против Виктории Пльзень.

Наставник киевлян Александр Шовковский поделился мыслями о сильных сторонах чешского противника.

"Могу сказать, что команды из Чехии всегда отличались бойцовскими качествами. Играть против них всегда было непросто, но такие матчи интересны для болельщиков. Что касается конкретно Виктории, то ее результаты говорят сами за себя. Команда постоянно играет в еврокубках и борется за самые высокие места в чемпионате Чехии. Команда, которая не проиграла ни одной игры в этом цикле, как в квалификации, так и в ходе основного этапа. Это говорит о ее стабильности и агрессивности", - цитирует слова Шовковского журналист издания Football.ua.

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Также украинский специалист рассказал, приспособились ли его подопечные к постоянным переездам.

"На высоком уровне нет мелочей. Мы можем привыкнуть, но это все накладывается, оставляя нас без дополнительных возможностей. Об этом уже много говорилось, не хочется повторять, однако, если откровенно, привыкнуть то может и привыкли, но все равно это имеет свое влияние", - резюмировал главный тренер "бело-синих“.

Матч Динамо - Виктория состоится завтра, 28 ноября.

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