Лидер Спортинга дерзко ответил защитнику Арсенала, который пытался затроллить его
Виктор Дьокереш позволил Габриэлю Магальяешу "украсть" его празднование.
В рамках 5-го тура Лиги чемпионов ]Арсенал разгромил Спортинг.
Один из голов забил Габриэль Магальяеш, который посмеялся над лидером «львов» Виктором Дёкерешем, повторив празднование шведа.
После игры форвард отреагировал на дерзкий поступок центрального защитника, ответив ему в таком же стиле.
«Габриэль может украсть мое празднование, если ему не хватает фантазии, чтобы придумать свое. Я не знал, что он пытался меня затроллить, но забавно, что ему нравится моя манера», - сказал Дьокереш для Viaplay Fotboll.
В текущем сезоне Дёкереш забил 24 гола в 20 матчах.
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