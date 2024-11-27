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Лидер Спортинга дерзко ответил защитнику Арсенала, который пытался затроллить его

Виктор Дьокереш позволил Габриэлю Магальяешу "украсть" его празднование.
Сегодня, 21:59

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов ]Арсенал разгромил Спортинг.

Один из голов забил Габриэль Магальяеш, который посмеялся над лидером «львов» Виктором Дёкерешем, повторив празднование шведа.

После игры форвард отреагировал на дерзкий поступок центрального защитника, ответив ему в таком же стиле.

«Габриэль может украсть мое празднование, если ему не хватает фантазии, чтобы придумать свое. Я не знал, что он пытался меня затроллить, но забавно, что ему нравится моя манера», - сказал Дьокереш для Viaplay Fotboll.

В текущем сезоне Дёкереш забил 24 гола в 20 матчах.
 

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