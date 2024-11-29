Забарный – о песне в его честь: Не мог поверить, я же начинал играть вообще без фанатов

Украинец рассказал о своей реакции на известный чант и о подражающем защитнике.

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный становится настоящей звездой английской Премьер-лиги, в честь него даже составили одну из самых популярных фанатских "кричалок".

Фанаты его клуба несколько месяцев назад начали петь переработанную песню Витни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody", сменив последнее слово на созвучное Забарный.

After an amazing performance yesterday it’s time to retweet my clip of #Zabarnyi What a player! He clearly loves his song too as you could see at the end of the match yesterday in front of the North Stand! #AFCB #UTFC 🍒🍒🍒 pic.twitter.com/PeEaDgr8Zy — Ju Birks 😘 (@JuBirks) October 20, 2024

"Когда я впервые это услышал, я не мог в это поверить", - говорит Илья. - "Да я даже не мечтал о таком. Когда я начал играть на взрослом уровне, это было уже без болельщиков, во время Covid-19. А потом началась война в Украине, и я снова играл без болельщиков".

Забарный сказал, что не является фанатом Уитни Хьюстон, но ему очень нравится такая версия ее песни.

В интервью The Telegraph украинец много говорил о развитии и самосовершенствовании. Также он назвал игрока, игру которого уважительно изучает.

"Мне нравится, как играет Вирджил ван Дейк из Ливерпуля. Я смотрю, как он двигается на поле. Когда я играю против кого-то, я наблюдаю за тем, как они общаются, и учусь на этом. У меня есть пространство. для совершенствования. Из каждой игры я стараюсь взять то, что помогает мне расти. Я хочу большего, потому что в душе я лидер. Я хочу управлять игрой".

Ранее в СМИ начали распространяться слухи о заинтересованности в Забарном со стороны разных клубов, в том числе и мадридского Реала..

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