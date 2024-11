Забарный – о песне в его честь: Не мог поверить, я же начинал играть вообще без фанатов

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный становится настоящей звездой английской Премьер-лиги, в честь него даже составили одну из самых популярных фанатских "кричалок".

Фанаты его клуба несколько месяцев назад начали петь переработанную песню Витни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody", сменив последнее слово на созвучное Забарный.

After an amazing performance yesterday it’s time to retweet my clip of #Zabarnyi What a player! He clearly loves his song too as you could see at the end of the match yesterday in front of the North Stand! #AFCB #UTFC 🍒🍒🍒 pic.twitter.com/PeEaDgr8Zy