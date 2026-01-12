НБА: Торонто одержал верх над Филадельфией в овертайме, Бруклин уступил Мемфису
В ночь на понедельник, 12 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно десять матчей.
Результаты матчей НБА за 12 января
Орландо – Новый Орлеан 128:118 (26:26, 32:33, 33:39, 37:20)
Орландо: Бэйн (27), Блэк (26 + 7 передач), Банкеро (23 + 8 подборов + 8 передач), Битадзе (14 + 13 подборов), Пенда (9) – старт; да Силва (16), М. Вагнер (8), Ричардсон (3), Джонс (2), Кэйн (0), Айзек (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (22), Мерфи (21 + 7 подборов + 6 передач), Фирс (16), Куин (10 + 6 передач), Макгауэнс (6) – старт; Пул (21), Маткович (11), Мисси (7 + 4 блок-шота), Хоукинс (2), Пиви (2).
Мемфис – Бруклин 103:98 (34:23, 27:27, 16:24, 26:24)
Мемфис: Кауард (21 + 8 подборов), Лэндейл (16 + 9 подборов), Джарен Джексон (14), Спенсер (12 + 13 передач), Уэллс (2) – старт; Альдама (15 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (14), В. Уильямс (4), Джексон (3), Колоко (2 + 7 подборов), Кончар (0).
Бруклин: Клауни (17), Вольф (11 + 10 подборов), Дёмин (7), Мэнн (7), Клэкстон (7) – старт; Мартин (17), Уилсон (11), Томас (9), Шарп (8 + 13 подборов), Траоре (4 + 6 передач).
Торонто – Филадельфия 116:115 OT (22:25, 36:23, 18:36, 31:23, 9:8)
Торонто: Барнс (31 + 7 подборов + 8 передач), Шэд (22 + 6 передач), Куикли (20 + 7 передач), Мюррэй-Бойлс (17 + 15 подборов), Уолтер (2) – старт; Мартин (9 + 8 подборов), Агбаджи (6), Бэттл (5), Дик (2), Лоусон (2), Мамукелашвили (0).
Филадельфия: Макси (38 + 5 потерь), Эджкомб (17), Барлоу (13), Убре (13), Драммонд (0) – старт; Граймс (13 + 7 подборов), Бона (9), Уокер (7), Маккейн (5), Уотфорд (0).
Портленд – Нью-Йорк 114:123 (34:34, 26:31, 25:25, 29:33)
Портленд: Авдия (25 + 5 потерь), Шарп (23), Камара (11), Клинган (8 + 8 подборов), Сиссоко (5) – старт; Лав (21), Р. Уильямс (12), Холидэй (8), Рупер (1).
Нью-Йорк: Брансон (26 + 8 передач), Ануноби (24 + 7 подборов), Таунс (20 + 11 подборов), Харт (18 + 6 передач), Бриджес (18 + 6 передач) –старт; Макбрайд (8), Робинсон (6 + 11 подборов), Кларксон (3), Диавара (0).
Миннесота – Сан-Антонио 104:103 (24:31, 18:24, 29:30, 33:18)
Миннесота: Эдвардс (23), Дивинченцо (19 + 9 подборов + 7 передач), Рэндл (15 + 8 подборов), Макдэниэлс (12), Гобер (2 + 14 подборов) – старт; Рид (17 + 11 подборов), Хайлэнд (10), Конли (4), Кларк (2).
Сан-Антонио: Вембаньяма (29 + 7 подборов), Шэмпени (14 + 10 подборов), Барнс (13), Фокс (12 + 8 подборов), Касл (11 + 7 потерь) – старт; К. Джонсон (15), Корнет (6 + 12 подборов), Уотерс (3), Харпер (0), Олиник (0).
Оклахома-Сити – Майами 124:112 (32:34, 22:25, 39:26, 31:27)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29 + 8 передач), Джейлен Уильямс (18), Холмгрен (16 + 10 подборов), Дорт (4), Уоллес (3) –старт; Митчелл (16), Уиггинс (11), Джо (11), Джейлин Уильямс (9), Карузо (7), Карлсон (0), К. Уильямс (0).
Майами: Уиггинс (23 + 6 потерь), Хирро (19), Ларссон (16), Митчелл (13 + 10 передач), Адебайо (6 + 14 подборов) – старт; Йович (13), Уэйр (8), Смит (6 + 6 передач), Хакес (5 + 5 потерь), Фонтеккьо (3), Якучионис (0), Джонсон (0), Гарднер (0).
Денвер – Милуоки 108:104 (27:23, 35:29, 23:22, 23:30)
Денвер: Гордон (23), Уотсон (19 + 8 подборов + 6 передач), Пикетт (13 + 8 подборов), Джонс (5), Тайсон (2) – старт; Хардуэй (25), Ннаджи (14 + 10 подборов), Б. Браун (7), Стротер (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 8 подборов + 11 передач), Тернер (16), Грин (14), Портер (10 + 9 подборов + 7 передач), Роллинз (2) –старт; Портис (14), Кузма (11), Г. Харрис (6), Трент (0).
Финикс – Вашингтон 112:93 (32:28, 33:22, 31:17, 16:26)
Финикс: О'Нил (19 + 7 подборов), Букер (17 + 8 передач), Брукс (16), Уильямс (11 + 7 подборов), Гиллеспи (2) – старт; Аллен (12 + 7 подборов), Игодаро (10), Данн (9), Ливерс (7), Флеминг (4), Гудвин (3), Хэйс-Дэвис (2), Малуач (0).
Вашингтон: Джонсон (19), Сарр (19 + 15 подборов), Кулибали (12), Джордж (5 + 6 потерь), Миддлтон (2) – старт; Кэррингтон (9 + 7 передач), Райли (9), Шэмпени (8), Бэгли (6), Вукчевич (4), Брэнэм (0), Джонсон (0), Гилл (0).
Голден Стейт – Атланта 111:124 (28:27, 25:32, 25:35, 33:30)
Голден Стейт: Карри (31), Батлер (30 + 7 подборов + 6 передач), Пост (8), Др. Грин (5 + 9 подборов), Муди (2) – старт; Мелтон (10), Пэйтон II (6), Джексон-Дэвис (6), Сантос (5), Хорфорд (5 + 8 подборов), Подземски (3), Хилд (0), Ричард (0).
Атланта: Александер-Уокер (24), Джонсон (23 + 11 подборов + 6 передач), Оконгву (18 + 12 подборов + 8 передач), Дэниэлс (11 + 7 подборов + 9 передач), Крейчи (5) –старт; Кеннард (22), Макколлум (12), Гуйе (5), Уоллес (2), Кисперт (2), Ньюэлл (0).
Сакраменто – Хьюстон 111:98 (22:23, 29:25, 27:28, 33:22)
Сакраменто: Дерозан (22 + 6 передач), Лавин (18), Уэстбрук (15 + 10 передач), Рейно (12 + 9 подборов), Ачиува (10 + 7 подборов) – старт; Монк (15), Кардуэлл (9 + 11 подборов), Клиффорд (8), Юбэнкс (2), Эллис (0).
Хьюстон: Томпсон (31 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дюрэнт (23 + 6 передач), Шенгюн (19 + 9 подборов), Смит (9 + 7 подборов), А. Холидэй (3) –старт; Шеппард (6), Финни-Смит (4), Адамс (3), Окоги (0).
