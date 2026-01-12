iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Виннипег победил Нью-Джерси, Бостон минимально одолел Питтсбург

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:15       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на понедельник, 12 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 12 января

Виннипег – Нью-Джерси – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

1:0 – 18 Иафалло (Сэмберг, Нидеррайтер)
1:1 – 19 Хишир (Братт, Люк Хьюз)
1:2 – 21 Глэсс (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
2:2 – 22 Тэйвс (Перфетти)
2:3 – 28 Глэсс (Ковачевич, Джек Хьюз)
3:3 – 38 Виларди (Моррисси, Перфетти)
4:3 – 46 Пирсон (Кепке, Моррисси)

Бостон – Питтсбург – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 11 Арвидссон (Миттлстадт, Йокихарью)

Юта – Коламбус – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 2 Пююхтия (Проворов, Хейнен)
1:1 – 16 Макбэйн (Десимон, Келлер)
2:1 – 21 Сергачев (Шмалц, Келлер)
2:2 – 38 Койл (Марченко, Фантилли)
2:3 – 61 Воронков (Марченко, Веренски)

Нэшвилл – Вашингтон – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

0:1 – 5 Овечкин (Леонард, Карлсон)
1:1 – 13 Стэмкос (Йоси, Форсберг)
2:1 – 41 Смит (Шефер, Йоси)
3:1 – 43 Йоси (О′Райлли, Стэмкос)
3:2 – 49 Фрэнк (Строум, Овечкин)

Сан-Хосе – Вегас – 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

0:1 – 7 Айкел (Лоузон, Барбашев)
1:1 – 9 Граф (Скинер)
1:2 – 10 Дорофеев (Стоун, Гертл)
1:3 – 24 Айкел (Стоун)
1:4 – 31 Гертл (Дорофеев, Стоун)
1:5 – 32 Уайтклауд (Хенифин, Гертл)
2:5 – 36 Веннберг (Тоффоли, Лиллегрен)
2:6 – 57 Теодор (Гертл)
2:7 – 59 Гертл (Хенифин, Дорофеев)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии
Челси готовит предложение в 120 млн евро за лидера Реала Челси готовит предложение в 120 млн евро за лидера Реала

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Бокс11:03
Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут
Теннис10:45
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
Европа10:07
Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии
Европа09:38
Челси готовит предложение в 120 млн евро за лидера Реала
НХЛ09:15
НХЛ: Виннипег победил Нью-Джерси, Бостон минимально одолел Питтсбург
НБА08:46
НБА: Торонто одержал верх над Филадельфией в овертайме, Бруклин уступил Мемфису
Европа08:02
Флетчер обозначил проблемы МЮ после поражения от Брайтона
Европа07:30
Барселона завоевала 103-й титул в своей истории и сократила отставание от Реала по количеству наград
Европа07:09
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
Европа00:50
Эндрик голом дебютировал за Лион
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK