НХЛ: Виннипег победил Нью-Джерси, Бостон минимально одолел Питтсбург
В ночь на понедельник, 12 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 12 января
Виннипег – Нью-Джерси – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
1:0 – 18 Иафалло (Сэмберг, Нидеррайтер)
1:1 – 19 Хишир (Братт, Люк Хьюз)
1:2 – 21 Глэсс (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
2:2 – 22 Тэйвс (Перфетти)
2:3 – 28 Глэсс (Ковачевич, Джек Хьюз)
3:3 – 38 Виларди (Моррисси, Перфетти)
4:3 – 46 Пирсон (Кепке, Моррисси)
Бостон – Питтсбург – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
1:0 – 11 Арвидссон (Миттлстадт, Йокихарью)
Юта – Коламбус – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 2 Пююхтия (Проворов, Хейнен)
1:1 – 16 Макбэйн (Десимон, Келлер)
2:1 – 21 Сергачев (Шмалц, Келлер)
2:2 – 38 Койл (Марченко, Фантилли)
2:3 – 61 Воронков (Марченко, Веренски)
Нэшвилл – Вашингтон – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
0:1 – 5 Овечкин (Леонард, Карлсон)
1:1 – 13 Стэмкос (Йоси, Форсберг)
2:1 – 41 Смит (Шефер, Йоси)
3:1 – 43 Йоси (О′Райлли, Стэмкос)
3:2 – 49 Фрэнк (Строум, Овечкин)
Сан-Хосе – Вегас – 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
0:1 – 7 Айкел (Лоузон, Барбашев)
1:1 – 9 Граф (Скинер)
1:2 – 10 Дорофеев (Стоун, Гертл)
1:3 – 24 Айкел (Стоун)
1:4 – 31 Гертл (Дорофеев, Стоун)
1:5 – 32 Уайтклауд (Хенифин, Гертл)
2:5 – 36 Веннберг (Тоффоли, Лиллегрен)
2:6 – 57 Теодор (Гертл)
2:7 – 59 Гертл (Хенифин, Дорофеев)
