Лидер Ман Сити определился со своим будущим
Кевин де Брюйне знает, где продолжит карьеру после ухода из стана «горожан».
Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне определился со своим будущим.
Как сообщает издание GiveMeSport, де Брюйне намерен перейти в один из клубов МЛС после завершения своего контракта с Ман Сити несмотря на интерес со стороны саудовских клубов.
Предметный интерес к бельгийскому полузащитнику проявляет Сан-Диего ФК, который дебютирует в МЛС в следующем сезоне, и инвестором которого недавно стал Хуан Мата.
Клуб уже успел договориться о трансфере Ирвина Лосано из ПСВ и ходят слухи о переходе Серхио Рамоса.
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