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Лидер Ман Сити определился со своим будущим

Кевин де Брюйне знает, где продолжит карьеру после ухода из стана «горожан».
Вчера, 23:55
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне определился со своим будущим.

Как сообщает издание GiveMeSport, де Брюйне намерен перейти в один из клубов МЛС после завершения своего контракта с Ман Сити несмотря на интерес со стороны саудовских клубов.

Предметный интерес к бельгийскому полузащитнику проявляет Сан-Диего ФК, который дебютирует в МЛС в следующем сезоне, и инвестором которого недавно стал Хуан Мата.

Клуб уже успел договориться о трансфере Ирвина Лосано из ПСВ и ходят слухи о переходе Серхио Рамоса.

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