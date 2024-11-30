Одноклубник Забарного установил уникальный рекорд АПЛ

До Джастина Клюйверта никому не удавалось такое в эпоху этого турнира.

В рамках 14-го тура АПЛ Борнмут одолел Вулверхэмптон.

Необычным хет-триком в этом матче отметился Джастин Клюйверт. Все три гола он забил с пенальти, что помогло нидерландцу установить рекорд турнира.

Клюйверт стал первым игроком с момента формирования АПЛ в 1991 году, который сделал хет-трик, забивая лишь с 11-метровой отметки.

Отметим, что в целом в элитном дивизионе Англии такое происходило 4 раза. Последний раз - в 1957 году.

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