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Тренер Барселоны высказался о поражении от аутсайдера Ла Лиги

Каталонцы плохо отпраздновали юбилей клуба.
Сегодня, 20:59

Наставник Барселоны Ганси Флик поделился мыслями относительно поражения в матче против Лас-Пальмаса.

По словам немецкого специалиста, его команда разочарована результатом матча, которого не заслуживала.

«Мы 27 раз пробили по воротам, соперник не подал ни одного углового, а мы это сделали несколько раз. Но надо забивать.

Наша команда знает, что надо делать, как обороняться. Нельзя оставлять свободные зоны. Нам нужно принять этот результат. Мы сегодня очень разочарованы», - сказал Флик.

На этой неделе Барса отпраздновала свой 125-й день рождения. По итогам тура она может опуститься на второе место.

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