ПСЖ не справился с аутсайдером Лиги 1
Нант сумел получить ничью в очень тяжелом гостевом матче.
В рамках 13-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле принял Нант.
Парижане забили уже на 2-й минуте благодаря усилиям Ашрафа Хакими и ожидалось, что французский топ-клуб с легкостью справится с аутсайдером местного чемпионата.
По игре так оно и было. Коллектив Луиса Энрике постоянно держал мяч и создавал момент за моментом, но никак не сумел его реализовать, а вот Нант воспользовался минутной расконцентрацией фаворита на все 100%.
Гости выбежали в контратаку в конце первого тайма и сравняли счет.
ПСЖ - Нант 1:1
Голы: Хакими, 2 - Аблин, 37
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