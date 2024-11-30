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ПСЖ не справился с аутсайдером Лиги 1

Нант сумел получить ничью в очень тяжелом гостевом матче.
Вчера, 23:59
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В рамках 13-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле принял Нант.

Парижане забили уже на 2-й минуте благодаря усилиям Ашрафа Хакими и ожидалось, что французский топ-клуб с легкостью справится с аутсайдером местного чемпионата.

По игре так оно и было. Коллектив Луиса Энрике постоянно держал мяч и создавал момент за моментом, но никак не сумел его реализовать, а вот Нант воспользовался минутной расконцентрацией фаворита на все 100%.

Гости выбежали в контратаку в конце первого тайма и сравняли счет.

ПСЖ - Нант 1:1

Голы: Хакими, 2 - Аблин, 37

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нант ПСЖ Лига 1

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