Легенда грузинского футбола присоединился к протестам против пророссийской власти

Шота Арвеладзе не стал смотреть в стороне на борьбу своего народа.

Экс-форвард сборной Грузии и Аякса Шота Арвеладзе присоединился к протестам против пророссийских властей своей страны.

Арвеладзе прокомментировал свое решение местному телевидению. По словам Шоты, он не мог просто спокойно смотреть на то, куда движется его страна.

«После того, что произошло вчера вечером, я просто не мог сидеть спокойно и не присоединиться к нашим людям, чтобы выразить свой протест», - заявил бывший футболист.

Отметим, попытки протестов в Грузии были еще раньше в этом году после попытки принятия закона об иноагентах, который был списан с аналогичного российского, после выборов они продолжились, а 29 ноября «разгорелись» с новой силой после приостановления курса в ЕС.

В первую ночь протестов представители полиции задержали 110 участников акции. Большое количество грузинских дипломатов выразило недовольство политикой «Грузинской мечты» и подало в отставку после решения о приостановлении курса в ЕС.

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