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Бражко забил юбилейный гол за Динамо

Полузащитник открыл счет в матче с Колосом.
Сегодня, 16:06
Владимир Бражко / FC Dynamo Kyiv
Владимир Бражко / FC Dynamo Kyiv

В рамках 15-го тура УПЛ Динамо встречается с Колосом.

Киевляне открыли счет на старте матча. Отличился Владимир Бражко.

Украинец отличился в присущем ему стиле ударом из-за пределов штрафной. Мяч полетел в дальний угол ворот Ивана Пахолюка.

Этот гол стал для хавбека особенным. Бражко забил свой 10-ый гол в футболке столичного топ-клуба.

Напомним, ранее легенда Динамо разнес команду за выступления в еврокубках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Владимир Бражко

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