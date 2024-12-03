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Байер все же дожал в большинстве Баварию в Кубке Германии

Мюнхенцы лишились шансов на один из трофеев.
Вчера, 23:46
Нейтан Телла / Getty Images
Нейтан Телла / Getty Images

Во вторник, 3 декабря, Бавария принимала дома Байер в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

Уже на 17-й минуте Мануєль Нойер грубо сфолил против Джереми Фримпонга и оставил свою команду в меньшинстве. Тем не менее, в первом тайме "фармацевты" не сумели реализовать численное преимущество.

Бавария все еще была острее в атаках, а в единственном моменте готсей вышедший на замену Даниэль Перец спас команду после удара Фримпонга.

Во втором тайме ситуация на поле также не изменилась. Обе команды действовали осторожно, нечасто подбираясь к воротам соперника. Единственный гол забил Нейтан Телла, откликнувшись на подачу и вонзив мяч в ближний угол ворот мюнхенцев.

Статистика матча Бавария - Байер 1/8 финала Кубка Германии

Бавария - Байер 0:1
Гол: Телла, 69

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 9 - 9
Удары в створ ворот: 2 - 4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Байер Леверкузен

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