Сборная Украины вошла в топ-20 самых молодых по среднему возрасту в мире

Сборная Украины по футболу вошла в топ-20 самых молодых национальных команд в мире по среднему возрасту.

Как сообщает портал CIES, средний возраст футболистов, сыгравших за «желто-голубых» в 2024 году - 25.4 года.

Больше всего минут в процентном соотношении наиграли футболисты в возрасте от 22 до 25 лет - 45.4%, а меньше всего старше 30 лет, всего лишь 7.7%

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Среди 144 сборных, данные которых были обработаны Украина занимает 20 место. Среди европейских национальных команд коллектив Сергея Реброва - четвертый самый молодой.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров высказался о жеребьевке Лиги наций.

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