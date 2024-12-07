Грилиш отреагировал известным мемом на сходство с другим футболистом

Вингер Манчестер Сити Джек Грилиш отреагировал известным мемом на завирусившееся фото.

Напомним, накануне "горожане" наконец прервали серию поражений победой над Нотингемом. А после матча в Сети стало популярным фото Грилиша с игроком "лесников" Жотой Силвой.

У португальского вингера причека очень похожа на ту, с которой играет его английский коллега.

Джек Грилиш не прошел мимо нового тренда, отреагировав на него известным мемом с Человеками-пауками.

Джерело: www.instagram.com/stories/jackgrealish

Ранее также Мареска рассказал о состоянии Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!