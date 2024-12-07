Грилиш отреагировал известным мемом на сходство с другим футболистом
У вингера Сити появился брат близнец.
Вингер Манчестер Сити Джек Грилиш отреагировал известным мемом на завирусившееся фото.
Напомним, накануне "горожане" наконец прервали серию поражений победой над Нотингемом. А после матча в Сети стало популярным фото Грилиша с игроком "лесников" Жотой Силвой.
У португальского вингера причека очень похожа на ту, с которой играет его английский коллега.
Джек Грилиш не прошел мимо нового тренда, отреагировав на него известным мемом с Человеками-пауками.
Ранее также Мареска рассказал о состоянии Мудрика.
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