Защитник Барселоны объяснил причину неудачи в матче с Бетисом

Жюль Кунде считает, что его команда должна играть надежнее в последние минуты.

Футболист Барселоны Жюль Кунде высказался о ]упущенной на последних минутах победе в матче с Бетисом.

По словам Кунде, каталонцы много ошибались и это помогло сопернику чувствовать себя увереннее.

«Я разочарован. Мы упустили хорошую возможность, пропустив этот гол на последних минутах. Мы позволили им набраться уверенности в концовке вследствие наших ошибок и негативных действий.

Перед своей домашней публикой Бетис - хорошая команда, которая умеет играть, набирает обороты и в итоге побеждает вас.

Я не видел эпизода с пенальти, но я предполагаю, что если его назначили, то он был».

Француз также призвал своих партнеров действовать прагматичнее в заключительные моменты поединка.

«Флик был разочарован, как и мы, но будет продолжение. Мы должны учиться на своих ошибках.

Нам нужно меньше рисковать на последних минутах. Возможно, нам нужно быть более прагматичными», - сказал Кунде.

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