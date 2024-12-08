Защитник Барселоны объяснил причину неудачи в матче с Бетисом
Футболист Барселоны Жюль Кунде высказался о ]упущенной на последних минутах победе в матче с Бетисом.
По словам Кунде, каталонцы много ошибались и это помогло сопернику чувствовать себя увереннее.
«Я разочарован. Мы упустили хорошую возможность, пропустив этот гол на последних минутах. Мы позволили им набраться уверенности в концовке вследствие наших ошибок и негативных действий.
Перед своей домашней публикой Бетис - хорошая команда, которая умеет играть, набирает обороты и в итоге побеждает вас.
Я не видел эпизода с пенальти, но я предполагаю, что если его назначили, то он был».
Француз также призвал своих партнеров действовать прагматичнее в заключительные моменты поединка.
«Флик был разочарован, как и мы, но будет продолжение. Мы должны учиться на своих ошибках.
Нам нужно меньше рисковать на последних минутах. Возможно, нам нужно быть более прагматичными», - сказал Кунде.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!