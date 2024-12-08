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Матч Ингулец - Заря не будет доигран в этом году - его прервали из-за воздушной тревоги

Команды сыграли только один тайм.
Сегодня, 17:55

Матч между Ингульцом и Зарей, который должен был быть сыгран сегодня был отложен на неизвестный срок.

Как сообщает УПЛ ТВ, поединок не будет доигран сегодня, его проведут в 2025 году, но точная дата остается неизвестной.

Матч должен был начаться еще в 13:00, но его начало было перенесено из-за воздушной тревоги. Команды сыграли один тайм, во время перерыва снова началась воздушная тревога.

На момент остановки матча счет был 1:0 - побеждал Ингулец.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание матчей УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Ингулец

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