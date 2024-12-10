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Забарный попал в команду недели топ-5 лиг по версии WhoScored

Украинец оказался в солидной компании.инився у солідній компанії.
Сегодня, 17:59

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную топ-5 лиг по итогам прошлой недели.

В команду лучших попал украинский центрбек Илья Забарный с оценкой в 8.33. Пару в центре защиты ему составил Вильфрид Синго.

В символическую 11-ку также вошли такие известные игроки, как: Мейсон Гринвуд, Коул Палмер и Антуан Гризманн.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут установил уникальное для АПЛ достижение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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