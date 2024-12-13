МЮ подписал игрока с чемпионата Парагвая – инсайдер

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо Манчестер Юнайтед, приобрели парагвайского левого защитника Диего Леона.

17-летний футболист представляет клуб Серро Понтено, который получит за своего питомца 4 млн евро гарантированно, а также еще 1 млн бонусами. Кроме того, есть также прописанные бонусы за успехи футболиста, составляющие еще 3,5 млн.

Леон, несмотря на юный возраст, является основным игроком своей команды и провел 19 поединков в нынешнем сезоне. Более того, в своем первом и третьем матчах на взрослом уровне телега забивала голы.

Накануне Манчестер Юнайтед в напряженном матче Лиги Европы link_local link_article_id="9945503"]] обыграл Викторию Плзень[[/link_local]].

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