Клуб АПЛ объявил о смерти от рака голкипера, которому помогал лечиться лидер Арсенала

Оскар Фейрс покинул этот мир в возрасте всего 15 лет.

Лондонский Вест Хэм объявил о печальном известии.

Как сообщила пресс-служба клуба, в возрасте 15 лет скончался вратарь академии «молотобойцев» Оскар Фейрс. Он проиграл борьбу с раком.

«От имени всех работников Вест Хэма с глубокой скорбью сообщаю о трагической смерти голкипера нашего состава до 15 лет Оскара Фейрса, который самоотверженно боролся с онкологическим заболеванием.

Оскара ценили все в Академии - он был не только замечательным футболистом, он был олицетворением ценностей клуба и невероятным парнем, которого будет очень не хватать всем, кто имел честь дружить с ним.

Мысли и искренние соболезнования всего нашего коллектива - с родителями Оскара, Натали и Расселлом, и его братом Гарри. Мы просим предоставить его семье возможность пережить это горе в спокойной, приватной обстановке. Покойся с миром, храбрый Оскар», - сказано в комментарии спортивного директора столичного коллектива Марка Нобла.

Матчи всех составов академии Вест Хэма, которые были запланированы на эти выходные были отменены, а последняя тренировка началась с минуты молчания в честь Оскара.

Нобл также заверил, что в клубе всегда будут помнить имя Фейрса.

Напомним, что помощь Фейрсу в лечении рака мозга оказывал экс-лидер Вест Хэма, а ныне футболист Арсенала Деклан Райс, сделав щедрое пожертвование его семье.

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