Баварию оштрафовали за опоздание на матч Бундеслиги
Мюнхенцы приехали всего на пару минут позже положенного.
Мюнхенская Бавария получила штраф на сумму 20 тысяч евро.
Как сообщает издание Bild, «красных» оштрафовали за опоздание на поединок против Бохума в рамках Бундеслиги. Команда Венсана Компани приехала на матч всего на 2 минуты позже положенного.
Проблема возникла из-за проверки экипировки, которая затянулась. Бавария подавала апелляцию на решение Немецкого футбольного союза, но ее отклонили.
Отметим, что в той игре мюнхенцы разгромили соперника со счетом 0:5 и сейчас возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 33 очка после 13 туров.
Напомним, ранее сообщалось, что звезду Баварии признали лучшим игроком сборной Германии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!