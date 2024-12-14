iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Баварию оштрафовали за опоздание на матч Бундеслиги

Мюнхенцы приехали всего на пару минут позже положенного.
Сегодня, 14:36
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

Мюнхенская Бавария получила штраф на сумму 20 тысяч евро.

Как сообщает издание Bild, «красных» оштрафовали за опоздание на поединок против Бохума в рамках Бундеслиги. Команда Венсана Компани приехала на матч всего на 2 минуты позже положенного.

Проблема возникла из-за проверки экипировки, которая затянулась. Бавария подавала апелляцию на решение Немецкого футбольного союза, но ее отклонили.

Отметим, что в той игре мюнхенцы разгромили соперника со счетом 0:5 и сейчас возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 33 очка после 13 туров.

Напомним, ранее сообщалось, что звезду Баварии признали лучшим игроком сборной Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига

Статьи по теме

Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер
Матч Шахтер - Бавария установил рекорд посещаемости Матч Шахтер - Бавария установил рекорд посещаемости
Лидеры Баварии не тренировались вместе с командой накануне матча против Шахтера Лидеры Баварии не тренировались вместе с командой накануне матча против Шахтера
Бавария выведет из обращения один из номеров в знак уважения своей легенде Бавария выведет из обращения один из номеров в знак уважения своей легенде
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: две украинки вошли в топ-30 гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа17:51
Игрок Ливерпуля отметился антидостижением в матче против Фулхэма
Формула 117:34
ФИА опубликовала официальную заявку пилотов на сезон-2025
Европа17:32
Манчестер Юнайтед интересуется лидером немецкого топ-клуба
Киберспорт17:06
NaVi Junior сыграют в полуфинале верхней сетки против команды росийского букмекера на MESA Invitational 2024
Европа16:59
"Их никогда нельзя списывать": Лидер Ливерпуля высказался о шансах Ман Сити навязать борьбу за чемпионство
Украина16:19
ЛНЗ отобрал очки у Александрии в матче с "горьким привкусом"
Украина15:54
Защитнику ЛНЗ стало плохо во время матча с Александрией
Европа15:32
Аморим: Ман Сити находится в лучшем положении, чем Манчестер Юнайтед
Европа14:59
Рома собирается подписать конкурента Довбику
Киберспорт14:48
Perfect World Shanghai Major 2024: FaZe Clan сенсационно вышли в гранд-финал турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK