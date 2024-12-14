Бавария неожиданно уступила Майнцу
В субботу, 14 декабоя, Майнц принимал дома Баварию.
В первые полчаса у обеих команд мало что получилась в атаке, а потому первый тайм превратился в сплошную череду фолов и стандартных положений.
Лишь на 41-й минуте Майнц улетел в контратаку после углового гостей, Ким Мин Чжэ неудачно вынес мяч попав в партнера, а уже другой кореец Ли Чжэ Сон воспользовался шансом и открыл счет.
Во втором тайме все так же команды продолжали очень жесткую борьбу, пока хозяева не провели очень крутую атаку, которая завершился дублем Ли Чжэ Сона.
Оказавшись в очень трудном положении, Бавария пошла вперед большими силами, но все так же не могла найти подступы к воротам соперника.
Отстуствие Харри Кейна сильно сказалось на атакующем потенцаиле мюнхенцев, у которых один удар в створ за весь матч! И этот единственный ударо стал возможным благодаря неудачному рикошету от защитника прямо в ногу Лерою Сане, который отыграл один мяч.
Неожиданное, но закономерное поражение лидера чемпионата со счетом 2:0.
Статистика матча Майнц - Бавария 14-го тура Бундеслиги
Майнц - Бавария 2:1
Голы: Ли Чжэ Сон, 41, 60 - Сане, 87
Ожидаемые голы (xG): 0.80 - 1.49
Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 4 - 11
Угловые: 3 - 2
Фолы: 12 - 12
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!