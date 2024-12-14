Бавария неожиданно уступила Майнцу

В субботу, 14 декабоя, Майнц принимал дома Баварию.

В первые полчаса у обеих команд мало что получилась в атаке, а потому первый тайм превратился в сплошную череду фолов и стандартных положений.

Лишь на 41-й минуте Майнц улетел в контратаку после углового гостей, Ким Мин Чжэ неудачно вынес мяч попав в партнера, а уже другой кореец Ли Чжэ Сон воспользовался шансом и открыл счет.

Во втором тайме все так же команды продолжали очень жесткую борьбу, пока хозяева не провели очень крутую атаку, которая завершился дублем Ли Чжэ Сона.

Оказавшись в очень трудном положении, Бавария пошла вперед большими силами, но все так же не могла найти подступы к воротам соперника.

Отстуствие Харри Кейна сильно сказалось на атакующем потенцаиле мюнхенцев, у которых один удар в створ за весь матч! И этот единственный ударо стал возможным благодаря неудачному рикошету от защитника прямо в ногу Лерою Сане, который отыграл один мяч.

Неожиданное, но закономерное поражение лидера чемпионата со счетом 2:0.

Статистика матча Майнц - Бавария 14-го тура Бундеслиги

Майнц - Бавария 2:1

Голы: Ли Чжэ Сон, 41, 60 - Сане, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.80 - 1.49

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 8 - 13

Удары в створ: 4 - 11

Угловые: 3 - 2

Фолы: 12 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!