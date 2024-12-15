Мудрик снова вне заявки Челси, Ярмолюк - в старте Брентфорда

В рамках 16-го тура АПЛ Челси встретится с Брентфордом.

В заявке «синих» снова не нашлось место Михаилу Мудрику. Украинец продолжает болеть.

У другого украинца Егора Ярмолюка дела идут значительно лучше. Полузащитник в очередной раз попал в основу «пчел» в этом сезоне АПЛ.

Матч между Брентфордом и Челси начнется в 21:00.

Напомним, ранее сообщалось, что наставник Брентфорда Томас Франк похвалил Ярмолюка.

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