Фабрегас признался, что его команда может подписать экс-игрока сборной Англии

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас анонсировал возможное подписание Деле Алли зимой.

По словам испанца, уже после Рождества Алли может присоединиться к тренировкам с командой, но это не гарантирует подписания контракта с ним.

«Я познакомился с ним вчера. Я не хочу много об этом говорить, но, возможно, есть шанс, что он начнет тренироваться с нами после Рождества.

Посмотрим. Это поможет ему набрать форму, но пока ничего большего. А пока что мы должны наслаждаться этой ночью. Мы должны поговорить о Комо, Габриэллони и ребятах. Это самое главное», - сказал Фабрегас.

Отметим, что Комо вырвал победу над Ромой благодаря голу и ассисту упомянутого Сеском Алессандро Габриэллони.

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