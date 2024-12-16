"До встречи на поле": Игрок клуба Серии А, потерявший сознание во время матча, высказался об инциденте

Полузащитник Фиорентины Эдоардо Бове, который потерял сознание во время игры против Интера, впервые высказался об этом инциденте.

По словам итальянца, после случившегося он переосмыслил свое отношение к футболу.

Бове также заверил, что не собирается завершать карьеру

Привет всем, в эти тяжелые дни я много думал. Хотя делиться в социальных сетях не в моей природе, я хотел бы высказать мысль, которая поразила меня до глубины души.

Неприятный эпизод, который произошел во время матча Фиорентина-Интер, показал мне, даже больше, чем я думал, что футбол - это гораздо больше, чем матч, чемпионат или карьера. Футбол - это сообщество людей, связанных одной страстью, которые разделяют моменты радости, эмоций, гнева, разочарования и страдания. Именно в такие моменты я осознаю, насколько настоящим является этот вид спорта, насколько, вне результатов, конкуренции или соревнования, мы все объединены. Объединены связью, которая однажды возникнув, укрепляется во времена трудностей, становясь почти неразрывной. Связь, которая дарит любовь и эмоции, которые трудно объяснить. Связь, которая дает силы преодолеть любое препятствие.

Я говорю об этом, потому что почувствовал это на собственной коже в эти дни:

Любовь, которую я получал, тепло болельщиков, поддержка партнеров по команде и соперников, близость ВСЕГО футбольного мира - это то, что придавало мне невероятной силы и мужества. Меня окружала позитивная энергия, которая позволяла сохранять спокойствие, не чувствовать одиночества, которое часто присутствует в подобных трудностях.

Поэтому я хотел бы, чтобы мы все старались не забывать истинную суть нашего спорта, не затмевать его коммерческую сторону и не воспринимать его аутентичный дух как нечто само собой разумеющееся. Потому что, несмотря ни на что, то, что произошло в воскресенье, является свидетельством настоящей стороны футбола: стороны, которая питается настоящими эмоциями, личными историями и крепкой связью между теми, кто играет, и теми, кто болеет.

Сказав это, я искренне благодарен за то, что принадлежу к этому миру, и я благодарю вас от всего сердца за любовь и близость, которую вы мне показали!

У меня все хорошо, и это самое главное!

До встречи...На поле! Эдо», - написал футболист в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее сообщалось, что Бове не сможет продолжать играть в чемпионате Италии.

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