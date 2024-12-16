Рюдигер комично отреагировал на сенсационное поражение Барселоны в Ла Лиге

Немец рад, что Реал получил шанс приблизиться к каталонскому клубу.

В рамках 17-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле проиграла Леганесу - 0:1.

Лидер Реала Антонио Рюдигер отреагировал на сенсационный результат. Немецкий защитник высмеял Барселону за поражение.

Читай также: Жена игрока сборной Украины показала фото из душа

Рюдигер рассмеялся, когда узнал финальный счет поединка каталонцев.

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона разделяет первое место с Атлетико Мадрид, а на один балл отстает Реал. У каталонцев на один матч сыграно больше.

Напомним, Барселона обвинила Ла Лигу в двойных стандартах из-за неудаления Винисиуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!