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Рюдигер комично отреагировал на сенсационное поражение Барселоны в Ла Лиге

Немец рад, что Реал получил шанс приблизиться к каталонскому клубу.
Сегодня, 15:00
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле проиграла Леганесу - 0:1.

Лидер Реала Антонио Рюдигер отреагировал на сенсационный результат. Немецкий защитник высмеял Барселону за поражение.

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Рюдигер рассмеялся, когда узнал финальный счет поединка каталонцев.

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона разделяет первое место с Атлетико Мадрид, а на один балл отстает Реал. У каталонцев на один матч сыграно больше.

Напомним, Барселона обвинила Ла Лигу в двойных стандартах из-за неудаления Винисиуса.

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