Барселона обвинила Ла Лигу в двойных стандартах из-за неудаления Винисиуса

Они считают, что Ханси Флика удалили несправедливо.

Барселона недовольна действиями арбитра Хуана Мунуэры в матче между Райо и Реалом, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, мадридцы не смогли выиграть матч, однако каталонцев возмутил тот факт, что Винисиус не был удален за споры с арбитром.

Бразилец долго спорил с судьей касательно назначения желтой карточки соперника и даже, как утверждается, послал его. Однако Мунуэра просто проигнорировал вингера.

Каталонцы возмущены таким решением арбитра, ведь ранее Ханси Флик был удален за куда меньшее. Клуб обвинил Ла Лигу и судейский комитет в двойных стандартах.

Ранее также сообщалось, что Реал лидирует в гонке за очередным бразильским талантом.

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