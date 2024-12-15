iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона обвинила Ла Лигу в двойных стандартах из-за неудаления Винисиуса

Они считают, что Ханси Флика удалили несправедливо.
Сегодня, 18:25
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Барселона недовольна действиями арбитра Хуана Мунуэры в матче между Райо и Реалом, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, мадридцы не смогли выиграть матч, однако каталонцев возмутил тот факт, что Винисиус не был удален за споры с арбитром.

Бразилец долго спорил с судьей касательно назначения желтой карточки соперника и даже, как утверждается, послал его. Однако Мунуэра просто проигнорировал вингера.

Каталонцы возмущены таким решением арбитра, ведь ранее Ханси Флик был удален за куда меньшее. Клуб обвинил Ла Лигу и судейский комитет в двойных стандартах.

Ранее также сообщалось, что Реал лидирует в гонке за очередным бразильским талантом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Экс-рулевой Барселоны возглавил клуб экзотического чемпионата Экс-рулевой Барселоны возглавил клуб экзотического чемпионата
Ливерпуль нацелился на подписание травматичного футболиста Барселоны Ливерпуль нацелился на подписание травматичного футболиста Барселоны
Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом
Барселона в компенсированное время упустила победу над Бетисом Барселона в компенсированное время упустила победу над Бетисом
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Германия одержала победу в женской эстафете второго этапа Кубка мира, Украина - в топ-10
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа21:07
Рома с Довбиком в очередной раз проиграла в Серии А, пропустив от Комо дважды на последних минутах
Европа20:36
Манчестер Юнайтед благодаря глупой ошибке Нунеша начал камбэк и победил Ман Сити
Европа19:59
Мудрик снова вне заявки Челси, Ярмолюк - в старте Брентфорда
Украина19:59
Полесье на последних минутах матча вырвало победу у Шахтера
Европа19:39
Де Брюйне - о спаде Ман Сити: Надо усердно работать, а не придумывать оправданий
Украина19:33
Суперлига: Старый Луцк впервые обыграл Ровно, Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу у Говерлы
Европа18:57
Довбик снова остался в запасе Ромы
Европа18:47
"Я обращаю внимание на все": Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда и Гарначо
Европа18:35
Экс-игрок Реала рассказал, что сожалеет об уходе из клуба
Европа18:25
Барселона обвинила Ла Лигу в двойных стандартах из-за неудаления Винисиуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK