Европейские гранды сделали запрос по очередному бразильскому таланту
Мадридский Реал ближе остальных к подписанию Витора Рейса.
Сразу ряд европейских клубов внимательно следят за защитником Палмейраса Витором Рейсом, пишет Goal.
Арсенал, Челси, Интер и мадридский Реал уже сделали запрос по возможному трансферу игрока.
Издание отмечает, что наиболее предметный интерес проявляет именно испанский клуб, который следит за Рейсом с середины этого года.
При этом Палмейрас не хочет расставаться с игроком. В клубе уверены, что защитник продолжит прогрессировать, и тогда еще можно будет продать за огромные деньги.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити интересуется Полем Погба.
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