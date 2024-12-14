Европейские гранды сделали запрос по очередному бразильскому таланту

Сразу ряд европейских клубов внимательно следят за защитником Палмейраса Витором Рейсом, пишет Goal.

Арсенал, Челси, Интер и мадридский Реал уже сделали запрос по возможному трансферу игрока.

Издание отмечает, что наиболее предметный интерес проявляет именно испанский клуб, который следит за Рейсом с середины этого года.

При этом Палмейрас не хочет расставаться с игроком. В клубе уверены, что защитник продолжит прогрессировать, и тогда еще можно будет продать за огромные деньги.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити интересуется Полем Погба.

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