Интер поиздевался над Лацио, забив шесть голов
Миланский клуб продолжает гонку за чемпионство.
В рамках 16-го тура чемпионата Италии Лацио на домашнем поле принимал Интер.
Миланский гранд не оставил шансов сопернику, добыв сокрушительную победу - 5:0.
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В первом тайме голами отличились Чалханоглу и Димарко. Во втором тайме забивали Барелла, Дюмфрис и Карлос Аугусто. Финульную точку поставил Тюрам.
В турнирной таблице чемпионата Интер идет на третьем месте, имея 34 очка за 16 игр. На счету Лацио 31 балл за 16 матчей.
Лацио - Интер 0:6
Голы: Чалханоглу, 41 (пен.), Димарко, 45, Барелла, 51, Дюмфрис, 53, Карлос Аугусто, 77, Тюрам, 60
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