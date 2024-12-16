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Интер поиздевался над Лацио, забив шесть голов

Миланский клуб продолжает гонку за чемпионство.
Вчера, 23:50
Интер переиграл Лацио / Getty Images
Интер переиграл Лацио / Getty Images

В рамках 16-го тура чемпионата Италии Лацио на домашнем поле принимал Интер.

Миланский гранд не оставил шансов сопернику, добыв сокрушительную победу - 5:0.

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В первом тайме голами отличились Чалханоглу и Димарко. Во втором тайме забивали Барелла, Дюмфрис и Карлос Аугусто. Финульную точку поставил Тюрам.

В турнирной таблице чемпионата Интер идет на третьем месте, имея 34 очка за 16 игр. На счету Лацио 31 балл за 16 матчей.

Лацио - Интер 0:6
Голы: Чалханоглу, 41 (пен.), Димарко, 45, Барелла, 51, Дюмфрис, 53, Карлос Аугусто, 77, Тюрам, 60

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