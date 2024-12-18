Дженоа Малиновского сменила владельца

Итальянская Дженоа сменила своего владельца.

Как сообщает пресс-служба "грифонов", компания 777 Partners продала клуб румынскому бизнесмену Дану Суку. Дан также владеет румынским Динамо Бухарест.

Новый владелец представил краткосрочный план управления генуэзцами, который заключается в необходимости стабилизировать ситуацию и сохранить текущий менеджмент, который в последние годы себя хорошо проявлял.

В текущем сезоне Дженоа занимает 13 место, набрав 16 пунктов.

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