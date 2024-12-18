Клопп показал, чем занимается во время своего отпуска

Совсем скоро Юрген Клопп станет главой футбольного подразделения Ред Булл, а пока он продолжает наслаждаться своим отпуском.

Немецкий специалист показал в своих соцсетях, как проводит свое свободное время. Клопп выбрал для своего отдыха катание на лыжах.

«Невероятные виды и прекрасно проведенное время», - подписал свой пост в Instagram Юрген.

Отметим, что экс-тренер Ливерпуля вступит в свою должность в спортивной империи Ред Булл, начиная с января следующего года.

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