Россия внесла Ахметова в список экстремистов
Владелец Шахтера теперь считается преступником на болотах.
Владельца донецкого Шахтера Рината Ахметова внесли в список экстремистов на территории террористического государства россии. Об этом сообщило одно из так называемых СМИ страны-оккупанта.
Отмечается, что «экстремистское объединение» членом которого признали Ахметова дискредитирует сссрф и активно помогает финансовыми вливаниями ВСУ.
Также украинский бизнесмен имеет ярко выраженные антироссийские идеологические и имущественные интересы.
Вероятно, в этот список также внесли владельца ХК Донбасс и экс-вице-президента Шахтера Бориса Колесникова.
Напомним, ранее сообщалось, что харьковский рефери погиб на войне с россией .
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