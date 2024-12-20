Владелец Шахтера теперь считается преступником на болотах.

Владельца донецкого Шахтера Рината Ахметова внесли в список экстремистов на территории террористического государства россии. Об этом сообщило одно из так называемых СМИ страны-оккупанта.

Отмечается, что «экстремистское объединение» членом которого признали Ахметова дискредитирует сссрф и активно помогает финансовыми вливаниями ВСУ.

Также украинский бизнесмен имеет ярко выраженные антироссийские идеологические и имущественные интересы.

Вероятно, в этот список также внесли владельца ХК Донбасс и экс-вице-президента Шахтера Бориса Колесникова.

Напомним, ранее сообщалось, что харьковский рефери погиб на войне с россией .

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