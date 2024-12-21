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Шахтер отказал французскому клубу в трансфере своего нападающего

Кевин Келси мог перейти в стан Ланса.
Вчера, 22:31
Кевин Келси / Getty Images
Кевин Келси / Getty Images

Нападающий Шахтера Кевин Келси мог оказаться в топовом европейском чемпионате. Об этом сообщил журналист Кристиан Моралес.

По информации источника, в услугах венесуэльского футболиста был заинтересован французский Ланс. «Горняки» отказались от этого варианта, поскольку, их финансовые аппетиты не удовлетворили.

В услугах форварда также заинтересован американский Портленд Тимберс. Клуб из МЛС продолжает вести переговоры с украинским клубом.

Прошлый сезон Келси провел в аренде в другой команде МЛС Цинциннатти, где забил шесть голов за 29 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда Шахтера умер в возрасте 84 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер МЛС Лига 1

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