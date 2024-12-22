Гол и курьезный ассист Довбика помогли Роме "уничтожить" Парму

В рамках 17-го тура Серии А Рома встретилась с Пармой.

Уже в течение первых 15 минут хозяева забили дважды. Авторами голов стали Пауло Дибала и Алексис Салемакерс.

Почти сразу после начала второго тайма Рома довела свое преимущество до разгромного. Автором третьего забитого мяча стал Пауло Дибала.

Курьезный ассист на свой счет записал Артем Довбик. По воротам пробивал Алексис Салемакерс, но мяч попал в пятую точку Довбыка и срекошетил к Дибале, который забил.

Позже с пеналльти отличился Леандро Паредес, а точку поставил вышеупомянутый Довбык

Рома - Парма 5:0

Голы: Дибала (пен), 8, 51, Салемакерс, 13, Паредес (пен), 78, Довбик, 83.

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