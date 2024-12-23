Зидан заинтересован только в двух местах работы

Французский специалист Зинедин Зидан продолжает отказывать всем клубам, пишет Marca.

После своего ухода из Реала тренер отказал Ювентусу, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Баварии и целому ряду национальных сборных.

Как утверждает издание, Зидан готов работать только в Реале и сборной Франции. Однако специалиста можно убедить необычным предложением.

Французу было бы интересно стать частью какого-нибудь революционного проекта, однако пока он не получал удовлетворяющих его предложений.

При этом Зидан понимает, что ни в Реале, ни в сборной Франции не стоит ждать назначения в ближайшее время. А с учетом того, что члены его тренерского штаба находят себе новую работу, маловероятно, что специалист вскоре вернется в футбол.

Ранее также сообщалось, что Валенсия уволила главного тренера.

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