Клубы АПЛ интересуются неудачным трансфером Ювентуса

Но Дуглас Луис не собирается покидать туринский коллектив.

Неудачный трансфер Ювентуса Дуглас Луис может вернуться в знакомый для себя чемпионат.

Как сообщает Николо Скира, бразилец заинтересовал два клуба АПЛ. Кто именно хочет приобрести полузащитника журналист не уточнил.

Сам 26-летний футболист не хочет покидать Турин, поскольку верит, что еще может показать себя и свой высокий уровень в чемпионате Италии.

Дуглас Луис перебрался в Ювентус летом этого года, проведя на поле лишь чуть больше 300 минут. «Зебры» потратили на него 51.6 млн евро.

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